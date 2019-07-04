Воры обнаглели: пока мужчина тренировался, у него украли телефон, документы и деньги

Как пишет Postimees, в среду из рюкзака, оставленного на время тренировки на скамье, были украдены мобильный телефон Xiaomi Redmi Note7, документы, банковская карточка и наличные деньги. Размер ущерба выясняется.

Воры действовали на этой неделе и в других районах Тарту. В понедельник из подъезда жилого дома на улице Тийги был украден велосипед Revox красного цвета. Размер ущерба - около 600 евро.

В среду с улицы Аардла был угнан автомобиль Audi S8, двери которого владелец оставил открытыми, забыв при этом ключ в салоне.