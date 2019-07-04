Чт, 4.07.2019
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  • Воры обнаглели: пока мужчина тренировался, у него украли телефон, документы и деньги

Воры обнаглели: пока мужчина тренировался, у него украли телефон, документы и деньги

Sportlane Tamme staadioni jookusringil. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Kristjan Teedema

Один из спортсменов, тренировавшихся в Тарту на стадионе Тамме, получил болезненный урок на тему: "Никогда не оставляйте личные вещи без присмотра во время тренировки".

Как пишет Postimees, в среду из рюкзака, оставленного на время тренировки на скамье, были украдены мобильный телефон Xiaomi Redmi Note7, документы, банковская карточка и наличные деньги. Размер ущерба выясняется.

Воры действовали на этой неделе и в других районах Тарту. В понедельник из подъезда жилого дома на улице Тийги был украден велосипед Revox красного цвета. Размер ущерба - около 600 евро. 

В среду с улицы Аардла был угнан автомобиль Audi S8, двери которого владелец оставил открытыми, забыв при этом ключ в салоне.

Полиция нашла автомобиль и задержала в качестве подозреваемых в преступлении молодых людей 15-и, 17-и 18-и лет.

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