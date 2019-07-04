Воры обнаглели: пока мужчина тренировался, у него украли телефон, документы и деньги

Один из спортсменов, тренировавшихся в Тарту на стадионе Тамме, получил болезненный урок на тему: "Никогда не оставляйте личные вещи без присмотра во время тренировки".
Как пишет Postimees, в среду из рюкзака, оставленного на время тренировки на скамье, были украдены мобильный телефон Xiaomi Redmi Note7, документы, банковская карточка и наличные деньги. Размер ущерба выясняется.
Воры действовали на этой неделе и в других районах Тарту. В понедельник из подъезда жилого дома на улице Тийги был украден велосипед Revox красного цвета. Размер ущерба - около 600 евро.
В среду с улицы Аардла был угнан автомобиль Audi S8, двери которого владелец оставил открытыми, забыв при этом ключ в салоне.
Полиция нашла автомобиль и задержала в качестве подозреваемых в преступлении молодых людей 15-и, 17-и 18-и лет.