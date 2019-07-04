Ура! Лечение маленькой Аннабель в клинике США прошло успешно

Как пишет Postimees, cтрадающая от редчайшего заболевания - спинальной мышечной атрофии - Аннабель перенесла самую дорогую в мире лечебную процедуру стоимостью 2 млн евро. Малышка останется и дальше под наблюдением врачей - сначала в больнице, а позднее во временном доме неподалеку от медицинского учреждения вместе с матерью и отцом.

Во время лечения рядом с Аннабель находились восемь врачей. По словам родителей, весь персонал больницы оказывает им поддержку и всегда готов прийти на помощь.

"Малышка держалась очень хорошо и была во время лечения очень храброй. Сама процедура все же весьма утомительна, так что теперь нужно, наконец, немного отдохнуть", - передает фонд впечатления ребенка и родителей.

"Сегодня в США государственный праздник, и лечивший Аннабель врач пошутил, что на улице запускают фейерверки в честь Аннабель".