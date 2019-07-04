Слухи на авторынке: эстонский дилер Mercedes будет продан финнам

Silberauto - один из флагманов эстонского предпринимательства, который Вяйно Калдоя с 1990 года бережно и последовательно выстраивал. За годы эта компания стала крупнейшим автодилером в Балтии. Оборот концерна за прошлый год превысил 387 млн евро, а прибыль - 6,2 млн евро. Компания входит в число 15 крупнейших предприятий Эстонии.

"Сваты" вокруг Silberauto обивали пороги и раньше, но по словам знатоков рынка, теперь дело обстоит серьезно. Исполнительный директор Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Арно Силлат подтвердил, что продажа автобизнеса Калдоя находится на итоговой стадии. Силлат долгое время был исполнительным директором и совладельцем фирмы. Последние акции он продал Калдоя в 2006 году.

По оценке Силлата, речь идет об очень крупной сделке в масштабах Прибалтики. "Я не верю, что Калдоя отказался бы о дела своей жизни за мелочь, тем более, что у него нет прямой потребности в продаже", - считает он.

Силлат не захотел спекулировать на тему того, зачем Калдоя продает Silberauto, но отметил, что на авторынке в целом происходят масштабные изменения, такие как наплыв электроавтомобилей, ужесточающиеся экологические требования и новые потребительские привычки, наподобие аренды и каршеринга, что ставит традиционную модель автопродаж под давление.

По оценке Postimees, цена продажи компании с учетом экономических показателей может составлять 120-150 млн евро.

Покупателем Silberauto может оказаться финское предприятие Veho AB OY с 80-летней историей, знакомое и жителям Эстонии. Финнам принадлежит Veho Eesti, продающая здесь автомобили Citroen и Honda.

Силлат считает, что Silberauto идеально вписалась бы в портфель финского концерна: Veho долгое время является дилером Mercedes в Финляндии, а с осени 2018 года обслуживает автомобили этой марки в эстонском Лаагри.

Сам Вяйно Калдоя находится в отпуске и говорит, что на данный момент ему говорить не о чем. "Слухи разные ходят, но действий пока не было", - написал он в ответ на запрос по электронной почте. О возможной сделке продажи он согласился поговорить на следующей неделе, когда у него выдастся свободная минута.

Финансовый директор финской материнской компании Veho Ансси Рясянен также не пожелал прокомментировать Postimees потенциальную покупку, сказав лишь, что импорт и перепродажа Mercedes представляет для них интерес.