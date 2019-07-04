В эстонской клубнике обнаружены крайне опасные пестициды

Также различные химикаты были обнаружены и на импортных ягодах: на греческой клубнике два вещества, на польской - шесть, но эксперты отмечают, что пестициды, найденные в эстонской клубнике, значительно опаснее.

"Что касается веществ, использованных при выращивании клубники, то мы не увидели там превышения допустимых норм пестицидов. Были ли допущены нарушения на начальном этапе, конкретно, было ли использовано запрещенное вещество, должен будет сказать Департамент сельского хозяйства", - прокомментировал замдиректора Ветеринарно-пищевого департамента Олев Калда.