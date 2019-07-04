Фото и видео: на юге Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Сильнее других от стихии пострадал город Риджкрест с населением 28 тысяч человек. Вскоре после первого подземного толчка в 10.33 по местному времени (20.33 по Таллинну) оттуда начали поступать сообщения о раненых, пишет DW.com.

Трещины на дорогах, пожары и утечки газа

В двух домах вспыхнул пожар, были зафиксированы несколько случаев утечек бытового газа из-за прорыва трубопроводов, нарушена целостность дорожного покрытия, сообщил глава пожарной охраны округа Керн Дэвид Уитт.

По его словам, 15 пациентов были в целях предосторожности эвакуированы из региональной больницы. В округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Подземные толчки ощущались также в Лас-Вегасе (штат Невада) и в целом ряде населенных пунктов на Тихоокеанском побережье США.

В связи с перегруженностью линий связи спасатели в соцсетях попросили местных жителей набирать номера телефонов экстренных служб только в случае ранений или непосредственной угрозы жизни и здоровью.

My dad lives in Ridgecrest and felt strong ground shaking. I asked him to take pictures of any damage, see photos below (credit Adam Graehl).



M 6.4 - 12km SW of Searles Valley, CAhttps://t.co/3e222a3nq8 pic.twitter.com/jaTt3GWLYw — Nick Graehl (@nickgraehl) 4 июля 2019 г.