В Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса произошло сильное землетрясение

В самом городе, по заявлениям местных жителей, также чувствовались подземные толчки.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало, угроза цунами также объявлена не была.

Это первое землетрясение в Калифорнии магнитудой выше 6 за последние пять лет.