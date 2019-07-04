Чт, 4.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме

В Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса произошло сильное землетрясение

April 10, 2019 - San Luis Obispo, CA, United States of America - A herd of cattle forages among wildflowers at the Carrizo Plain National Monument during the super bloom April 10, 2019 in San Luis Obispo County, California. After several weeks of a stunning display the super bloom is expected to fade as temperatures begin to rise in the region. (Credit Image: © Bob Wick via ZUMA Wire)

ФОТО: Bob Wick / ZUMAPRESS.com

В Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился примерно в 150 километрах к северо-востоку от центра Лос-Анджелеса в малонаселенной местности.

В самом городе, по заявлениям местных жителей, также чувствовались подземные толчки.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало, угроза цунами также объявлена не была.

Это первое землетрясение в Калифорнии магнитудой выше 6 за последние пять лет.

В январе 1994 года в результате землетрясения магнитудой 6,6 в окрестностях Лос-Анджелеса погибли 60 человек, более семи тысяч получили ранения. Экономический ущерб оценивался в десятки миллиардов долларов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ