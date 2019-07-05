Сутки на дорогах: по вине пьяных водителей произошло две аварии

В четверг, 4 июля, в 14.30 в деревне Пюхаярве в волости Отепя в Валгамаа 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением своего Subaru Legacy и съехал с дороги, проехал через живую изгородь в сад.