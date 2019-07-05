Пт, 5.07.2019
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  • Сутки на дорогах: по вине пьяных водителей произошло две аварии

Сутки на дорогах: по вине пьяных водителей произошло две аварии

Нетрезвый водитель за рулем. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

За минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 13 нетрезвых водителей, двое из которых стали виновниками ДТП, сообщает пресс-служба МВД.

В четверг, 4 июля, в 14.30 в деревне Пюхаярве в волости Отепя в Валгамаа 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением своего Subaru Legacy и съехал с дороги, проехал через живую изгородь в сад.

Водителя доставили в Клинику Тартуского университета.

Вторая авария произошла в Таллинне на улице Алеви около дома номер 7. Инцидент имел место в 15.05. По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 63-летний мужчина потерял контроль над мопедом Lingben LB50QT-30 и упал.

Пострадавшего доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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