Стрельба в Таллинне: выпущенную в сторону таксистов пулю обнаружили в Германии

Интересно, что багаж без проблем прошел проверку безопасности в Таллиннском аэропорту потому, что пуля сделана из свинца и не относится к запрещенным предметам в отличие от патрона.

К настоящему времени известно, что у семьи из Мюнхена с собой был большой чемодан, две небольшие сумки и рюкзак. Где именно была обнаружена пуля — известно лишь самим немцам. Важная для эстонских полицейских в качестве улики пуля оказалась в распоряжении баварских полицейских. В ближайшее время немецкие стражи правопорядка ее утилизируют.

На основании видеозаписей полиция знала о том, что пуля попала в такси 31-летнего Аслана Тангиева, но ее поиски не увенчались успехом.

В начале этой недели Тангиев наконец смог забрать свою машину из полиции, где она находилась со дня инцидента вместе с двумя другими автомобилями такси, которые тщательно изучали криминалисты для поиска улик.

Тангиев добровольно передал машину следователям. Но это лишь обернулось дополнительными неприятностями, поскольку он остался на неопределенное время без дохода. В семье Тангиева ожидается пополнение, а также у него уже есть один ребенок. Оставшийся без кормившей семью машины таксист пытался договориться об отсрочке платежей по лизингу, но его доводы показались сотрудникам банка неубедительными.

«Если честно, я уже устал от всего этого. Что тут поделать. Жизнь продолжается. Как-нибудь справлюсь», - сказал получивший свой автомобиль Тангиев.

Напомним, что 21 июня быстрая реакция работающего в такси уроженца Чечни спасла семью иностранцев от пуль устроившего стрельбу на улице Теллискиви Райво Юримяэ. В злополучную пятницу 31-летний водитель такси Аслан Тангиев проезжал по улице Теллискиви с клиентами именно в то время, когда 30-летний Райво Юримяэ открыл огонь по сидевшим в машинах таксистам. В автомобиле Тангиева находилась немецкая семья из четырех человек. Всем им угрожала опасность, так как Юримяэ стрелял и по ним.

Все решили считанные сантиметры. Выстреливший в сторону машины Юримяэ либо мог кого-то серьезно ранить, либо машина могла и вовсе взлететь на воздух, так как в такси Тангиева установлено газовое оборудование.

Интересно, что у следователей, досконально изучивших записи с камер видеонаблюдения, другое мнение относительно произошедшего. «На видео видно, что он целится не в таксиста, а в другую машину. Пуля, видимо, срикошетила от одной машины и угодила в проезжавшую мимо», - сказала пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава.