Ученые обнаружили следы загадочной формы жизни

Крошечные окаменелости (микрофоссилии) принадлежали существам, которые жили за 100-200 миллионов лет до кислородной катастрофы — относительно резкого и глобального изменения состава атмосферы Земли, в которой появился кислород. Великое окислительное событие произошло около 2,45 миллиарда лет назад. До сих пор исследователи описали только четыре случая нахождения микрофоссилий, датированных тем периодом времени, пишет lenta.ru.