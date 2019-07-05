Мамаев и Кокорин смогут играть в тюрьме в футбол

B колонии в Белгородской области есть футбольное поле. По информации Telegram-канала Baza, Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание в исправительной колонии №4 (ИК-4) в Алексеевке Белгородской области. В городе Валуйки, что в 80 километрах от учреждения, живут родители нападающего «Зенита».

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Оба спортсмена находились в СИЗО «Бутырка» с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. С учетом проведенного в СИЗО времени, футболисты пробудут в колонии пять-шесть месяцев.