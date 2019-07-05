Во время Певческого праздника на городских линиях будут курсировать дополнительные автобусы

Уже на этих выходных (6-7 июля) во время проведения Певческого праздника между центром города и Певческим полем будет временно запущенна автобусная линия номер 80. В ночь с субботы на воскресенье для удобства пассажиров на маршрутах в направлении Пяэскюла, Мустамяэ, Пельгуранна, Ыйсмяэ, Пирита и Ласнамяэ будут курсировать дополнительно 30 автобусов. На трамвайных линиях № 1 и 3 в Кадриорге будут ходить более вместительные трамваи. Более того, график работы трамвая №3 будет уплотнен, а время его работы продлено до часа ночи.

«Мы постараемся обслужить как можно большее число гостей и участников праздника в столице, но учитывая, что мероприятие носит массовый характер, мы также надеемся на понимание со стороны пассажиров», - отметил директор автобусной службы TLT Меэлис Тарту, добавив также, что призывает всех людей к осторожности.

«Предстоящее событие и предполагаемый пассажиропоток в эти дни – это большое испытание для наших водителей автобусов, поэтому мы призываем пассажиров вести себя осторожно и не подвергать опасности ни себя, ни других», - сказал Тарту.

В связи с проведением в субботу торжественного шествия участников Певческого праздника в центре Таллинна произойдут большие изменение в организации дорожного движения, и работа всего общественного транспорта будет приостановлена с 12-18 часов. «Всем, кто планировал в субботу воспользоваться общественным транспортом мы напоминаем, что работа общественного транспорта будет приостановлена уже незадолго до полуночи», - объяснил Меэлис Тарту.