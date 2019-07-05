Пт, 5.07.2019
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В пятницу Таллинн посещают тысячи круизных туристов

Круизное судно. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Sander Ilvest

В пятницу Таллинн посещает до 6100 круизных туристов, на день доставленных в город тремя круизными судами.

В 7 часов в порту Ванасадам ошвартовался идущий под мальтийским флагом круизный лайнер Mein Schiff 1. Вмещающее до 3000 пассажиров судно покинет порт в 17 часов.

Также в 7 часов в порту Ванасадам ошвартовался идущий под норвежским флагом круизный лайнер Viking Sky, вмещающий до 900 пассажиров. 228-метровое судно покинет порт в 14 часов.

В 8 часов в Таллинне ошвартовался идущий под итальянским флагом Aidamar, вмещающий до 2200 пассажиров. Судно покинет Таллинн в 17.30.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.

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