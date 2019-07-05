Фото: в одном из живописнейших мест Харьюмаа продается дача

Дача стоит на большом участке с наклонным рельефом - его площадь 1877 квадратных метров, и дача расположена в высокой части. Строение находится в удовлетворительном состоянии, и дело нового собственника - будет он ремонтировать старую дачу или построит на ее месте новый дом.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже - гостиная с камином, большими окнами и выходом на огромную опоясывающую дом террасу. На втором этаже - балкон такой же площади с видом на Треппоя и окрестности.

Кроме гостиной на первом этаже спальня, кухня и сухой туалет. Из кухни дверь ведет в бывшую баню, которая сейчас используется как кладовая. На втором этаже - две проходные комнаты.

ФОТО: KV.EE

Участок находится на тупиковой улице, отделенной от перекрестка закрывающимися воротами. Это создает атмосферу уединенности, так подходящую для отдыха от городской суеты. Почти все соседи живут в своих домах круглый год.

ФОТО: KV.EE

На участке растут плодовые деревья и ягодные кустарники. Нижняя часть участка граничит с Треппоя: красивейшее зрелище в любое время года!

Дом представляет собой популярное как в бывшем СССР, так и в других странах строение в виде буквы «А». Существует много вариантов щадящей перестройки такого дома в современное стильное здание.