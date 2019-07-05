Анфан террибль мирового тенниса снова напроказил

Кириос, проведший ночь перед игрой в одном из близлежащих пабов, с самого начала встречи попытался оказать активное психологическое давление на Рафу. Кириос апеллировал к арбитрам на тему приема подачи и выполнения самой подачи Надалем, возмущался тем, что после первого сета Надаль решил сменить гардероб. В конце концов постоянные крики на судью, в одном из спичей Ник назвал судью на вышке "позорищем и пустым пестом", заставили арбитров матча вынести австралийцу предупреждение.

В третьем сете произошло совсем уж не спортивное событие: Кириос специально целился мячом в грудь Надалю, о чем и заявил на пресс-конференции после матча: «За что мне извиняться? Сколько у чувака «Шлемов»? Сколько денег на счетах? Думаю, переживет удар в грудь. Я не буду перед ним извиняться. Я в него и целился, хотел попасть прямо в грудь» - цитирует спортсмена sports.ru .

Однако приемы Кириоса не помешали Надалю взять свое - великий испанец с трудом, но сумел в третьем и четвертом сете выиграть поединок. «Это был второй круг. Не полуфинал, не финал. А всего лишь второй круг. Вот и все. Да, у меня сложная сетка, очень сложный соперник во втором круге. Я уже говорил, что с Кириосом не хочется встречаться во втором круге – особенно здесь.

Конечно, такие победы помогают, потому что я провел на корте несколько часов, играл под давлением. Мне пришлось многое делать хорошо. Мне удалось добраться до победы.