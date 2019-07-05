Два месяца на замену: клиенты SEB получат от банка важное предупреждение

Всем клиентам предоставляется два месяца на замену своего старого PIN-калькулятора, с 13 сентября такие PIN-калькуляторы больше нельзя будет использовать в интернет-банке SEB.

"Мы рекомендуем своим клиентам уже сейчас выбрать новое средство для аутентификации, например, Smart-ID, Mobiil-ID, ИД-карту или PIN-калькулятор нового типа и начать использовать его при входе в интернет-банк, - говорится на странице банка SEB. - Помимо этого, мы рекомендуем нашим клиентам уточнить, какими средствами аутентификации пользуются работники для входа в интернет-банк предприятия. Если клиент желает продолжить пользоваться PIN-калькулятором, просим обратиться в ближайшую банковскую контору SEB и заменить имеющийся PIN-калькулятор на новый. Замена PIN-калькулятора стоит четыре евро".