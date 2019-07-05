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Telia и Ericsson создали совместное решение которое позволило Ericsson применить на своем заводе в Таллинне беспилотные транспортные средства, использующие специальное мобильное соединение, решения дополненной реальности и целый ряд различных сенсоров, сообщает техноблог Digitark.

Объединяющее устройства специальное решение мобильной связи обеспечивает необходимые для завода пропускную способность, гибкость и возможности контроля оборудования, а также повышает эффективность производственного процесса.

Таллиннский завод является одним из крупнейших производственных подразделений Ericsson, на котором ведется не только производственная, но и исследовательская деятельность, а также технические разработки. Площадь завода Ericsson в Таллинне составляет 23 000 квадратных метров, здесь трудится примерно 2000 человек, а также находятся внешние партнеры завода по логистической деятельности.