Членов МОК от России и Украины обвинили в продаже их голосов на выборах столицы Игр-2016

«Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Глава Национального олимпийского комитета Бразилии Артур Нузман поворачивается ко мне и говорит: «Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьёзное преимущество», — приводит слова Кабрала UOL.

По словам Кабрала, он заплатил действующему на тот момент главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (iAAF) Ламину Диаку $ 1,5 млн за пять или шесть голосов в пользу Рио. На эти деньги были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка. Попов с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почётным членом МОК, не имеющим права голоса. Бубка с 2008 года является действующим членом организации.

Председатель НОК Карлос Артур Нузман был арестован в октябре 2017 года в рамках операции, начатой в сентябре, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски.

Бубка – советский и украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше 6 метров. Чемпион Олимпийских игр (1988), шестикратный чемпион мира.

Сам Попов заявил, что не понимает, как его имя могли связать с коррупционным скандалом: