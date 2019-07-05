Сильный ветер нарушил сообщение с островами

Также может быть нарушена работа Kihnu Virve во время рейсов из порта Муналайд в 13.30, с Кихну в 16.15, с Муналайда в 17.45, с Кихну в 19 часов и с Муналайда в 20.15. Оператор уточнит информацию о рейсах в 12.30.