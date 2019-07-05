Пт, 5.07.2019
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Сильный ветер нарушил сообщение с островами

Паром Kihnu Virve.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees /

В пятницу паромное сообщение с малыми островами может быть нарушено из-за сильного ветра.

В пятницу возможны помехи в обслуживании рейсов пассажирского парома Kihnu Virve Муналайд-Манилайд в 11.15 и Манилайд-Муналайд в 12.50.

Также может быть нарушена работа Kihnu Virve во время рейсов из порта Муналайд в 13.30, с Кихну в 16.15, с Муналайда в 17.45, с Кихну в 19 часов и с Муналайда в 20.15. Оператор уточнит информацию о рейсах в 12.30.

В связи с сильным ветром отложены рейсы пассажирского скоростного катамарана Runö на линии Рингсу-Муналайд в 8 часов, Муналайд-Рингсу в 11 часов, Рингсу-Пярну в 14 часов, Пярну-Рингсу в 18 часов. По предварительным прогнозам, рейсы отложены на субботу.

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