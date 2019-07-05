Можно спутать с особняком: в Таллинне на съемках фильма Нолана используют необычные туалеты
За необычными шикарными передвижными туалетами фирмы Royal Flush, которые установлены на съемочных площадках голливудского режиссера Кристофера Нолана, оказывается, стоят предприниматели из Вильяндимаа, сообщает Sakala.
«К обычным туалетам они не имеют никакого отношения», - рассказывает член правления Mobile Toilet, производящего передвижные туалеты фирмы Royal Flush, житель Вильянди Кево Септембер, подчеркивая шикарный вид и оригинальность туалетов.
Эти туалеты класса люкс сейчас используются в Таллинне на съемках фильма Нолана.
Туалеты Royal Flush несравнимы с типичными уборными без канализации и в основном предназначены для предприятий, которые согласны платить за услугунемного больше.
«Эти туалеты уникальны для Эстонии и даже для всей Прибалтики, - сказал Септембер. – Заказчику не нужны ни электричество, ни канализация, поскольку туалеты автономны».
По словам производителя, их передвижные туалеты отличаются от других чистотой, горячей водой и хорошим запахом.
На вопрос, какую прибыль съемки фильма принесут паевому товариществу, предприниматель ответил, что в размере 50 000 евро.
Септембер говорит, что туалеты Royal Flush арендуют в основном на долгое время для съемок фильмов и продакшена. Например, скоро они предложат свои услуги для съемок финского фильма. «Команда Нолана забрала большинство туалетов и в Финляндии в то же время съемки двух фильмов», - приводит он пример ближайших мест, куда будут установлены аналогичные шикарные туалеты, которые можно увидеть на съемках фильма Кристофера Нолана.
На вопрос, как съемочная команда Нолана узнала о предприятии в Вильяндимаа, Септембер объяснил, что сотрудничество было налажено через киностудию Allfilm. «Они сказали, чего хотят, и Allfilm искал лучшее предложение – так они попали к нам», - объясняет предприниматель.