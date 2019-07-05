Можно спутать с особняком: в Таллинне на съемках фильма Нолана используют необычные туалеты

«К обычным туалетам они не имеют никакого отношения», - рассказывает член правления Mobile Toilet, производящего передвижные туалеты фирмы Royal Flush, житель Вильянди Кево Септембер, подчеркивая шикарный вид и оригинальность туалетов.

Эти туалеты класса люкс сейчас используются в Таллинне на съемках фильма Нолана.

Туалеты Royal Flush несравнимы с типичными уборными без канализации и в основном предназначены для предприятий, которые согласны платить за услугунемного больше.

«Эти туалеты уникальны для Эстонии и даже для всей Прибалтики, - сказал Септембер. – Заказчику не нужны ни электричество, ни канализация, поскольку туалеты автономны».

По словам производителя, их передвижные туалеты отличаются от других чистотой, горячей водой и хорошим запахом.

ФОТО: Royal Flush

На вопрос, какую прибыль съемки фильма принесут паевому товариществу, предприниматель ответил, что в размере 50 000 евро.

Септембер говорит, что туалеты Royal Flush арендуют в основном на долгое время для съемок фильмов и продакшена. Например, скоро они предложат свои услуги для съемок финского фильма. «Команда Нолана забрала большинство туалетов и в Финляндии в то же время съемки двух фильмов», - приводит он пример ближайших мест, куда будут установлены аналогичные шикарные туалеты, которые можно увидеть на съемках фильма Кристофера Нолана.