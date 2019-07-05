Президент России Владимир Путин встретился в Ватикане с папой римским Франциском. ФОТО: Grzegorz Galazka/SIPA / Grzegorz Galazka/SIPA

Президент России Владимир Путин встретился в Ватикане с папой римским Франциском. Это их третья встреча. Как и в прошлые разы, Путин опоздал.

Беседа Путина и папы продолжалась около часа - так предусмотрено протоколом встреч понтифика с зарубежными гостями. В конце встречи папа Франциск подарил Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века, чтобы российский президент «не забыл Рим».

Путин в свою очередь преподнес понтифику икону с апостолами Петром и Павлом и диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского. «Это очень хороший фильм», - сказал российский президент (картина посвящена жизни скульптора и художника Микеланджело Буонарроти).

После беседы с папой римским у Путина запланирована встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой, премьером Джузеппе Конте и бывшим премьером Сильвио Берлускони (уже вне рамок протокола).

Что обсуждали

Беседа Путина и папы римского проходила за закрытыми дверями. По ее окончанию заявлений для прессы сделано не было.

Служба печати Святого престола после встречи сообщила, что папа Франциск обсудил с российским лидером актуальные международные проблемы, уделив особое внимание ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле.

Эти же темы накануне встречи называл помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он также заявил, что Россия и Ватикан подходят «с близких или практически одинаковых позиций» к таким вопросам, как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, предотвращение экономических и техногенных катастроф и защита христиан в зонах конфликтов.

Кроме того, заявил Ушаков, после исторической встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване в 2016 году отношения двух церквей «приобрели новый уровень».

Вопрос о визите папы в Россию однако на переговорах поднимать не планировалось. «Как я полагаю, ни с нашей стороны, ни со стороны Ватикана этот вопрос ставиться не будет», - сказал помощник российского президента.

Ни один современный понтифик пока не совершал визита в Россию. В начале июня митрополит Волоколамский Иларион заявил, что православные священники и верующие пока не готовы принять папу. «Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов», - сказал он.

Путин снова опоздал

В четверг Путин прибыл в папский дворец с примерно получасовым опозданием, его беседа с папой Франциском началась на 45 минут позже запланированного, сообщает «Интерфакс». Агентство «Рейтер» пишет, что Путин опоздал на целый час.

Ранее Путин уже дважды посещал Ватикан, чтобы встретиться с понтификом, и оба раза опаздывал.