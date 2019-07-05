Фото: на эстонской стройке опять обнаружены украинские нелегалы

Четвертого июля пограничники вместе с Налогово-таможенным департаментом проверили на улице Корели, Выру, право на работу и пребывание в государстве людей, работавших на двух строительных объектах.

На одном объекте нарушений не обнаружили, на другом обнаружили четырех граждан Украины, не имеющих разрешения на работу. Им назначали денежные штрафы, в отношении работодателя начали производство о проступке.

На Корели, 28 вчера проверили, есть ли у стрителей разрешение на работу. ФОТО: Koreli 28a juures kontrolliti eile ehitustööliste töötamise seaduslikkust.