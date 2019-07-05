Фото: на эстонской стройке опять обнаружены украинские нелегалы

Пограничники и представители Налогово-таможенного департамента в ходе проверки обнаружили на строительном объекте в Выру четырех граждан Украины, не имеющих разрешения на работу, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Четвертого июля пограничники вместе с Налогово-таможенным департаментом проверили на улице Корели, Выру, право на работу и пребывание в государстве людей, работавших на двух строительных объектах.
На одном объекте нарушений не обнаружили, на другом обнаружили четырех граждан Украины, не имеющих разрешения на работу. Им назначали денежные штрафы, в отношении работодателя начали производство о проступке.
Председатель пятиэтажным домом на Корели, 28 в Выру - Võru Kinnisvara OÜ, члены правления фирмы - Мари Крийс и Калев Хаугас. Võru Kinnnisvara является председателем десятков зданий и обеспечивает работой 60 человек.