На эстонских стройках опять обнаружены украинские нелегалы

Пограничники и представители Налогово-таможенного департамента в ходе проверки обнаружили на строительном объекте в Выру четырех граждан Украины, не имеющих разрешения на работу, сообщила пресс-служба полиции.
Четвертого июля пограничники вместе с Налогово-таможенным департаментом проверили на улице Корели, Выру, право на работу и пребывание в государстве людей, работавших на двух строительных объектах.
На одном объекте нарушений не обнаружили, на другом - обнаружили четырех граждан Украины без разрешения на работу. Мужчинам назначали денежные штрафы, в отношении работодателя начали производство о проступке.