Пт, 5.07.2019
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  • На эстонских стройках опять обнаружены украинские нелегалы

На эстонских стройках опять обнаружены украинские нелегалы

Рейд полиции на строительных объектах. Иллюстративное фото.

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Пограничники и представители Налогово-таможенного департамента в ходе проверки обнаружили на строительном объекте в Выру четырех граждан Украины, не имеющих разрешения на работу, сообщила пресс-служба полиции.

Четвертого июля пограничники вместе с Налогово-таможенным департаментом проверили на улице Корели, Выру, право на работу и пребывание в государстве людей, работавших на двух строительных объектах.

На одном объекте нарушений не обнаружили, на другом - обнаружили четырех граждан Украины без разрешения на работу. Мужчинам назначали денежные штрафы, в отношении работодателя начали производство о проступке.

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