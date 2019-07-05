Садоводу на заметку: это не болезни, но все равно неприятно

Есть две проблемы, которые, если не заниматься их устранением, могут повлечь за собой даже потерю урожая.

Трещины на помидорах

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Часто спелые красивые помидоры трескаются. Это очень распространенная проблема, возникающая при неравномерном поливе. Если растение во время созревания плодов получает слишком много воды, шкурка лопается, так как мякоть помидора растет, а шкурка больше не может растягиваться.

Это скорее эстетическая проблема, но ее можно избежать, если поливать растения поливают и не давать почве между поливами засохнуть.

Плодовая гниль

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Эта проблема также очень распространена: еще зеленые помидоры начинают подгнивать снизу, где находтся остаток цветка. Сначала на них появляются коричневые пятна, которые быстро увеличиваются в размерах. Однако это не болезнь, а признак недостатка кальция в период созревания.