AS TBB pank - прямой участник платежей STEP2 SCT в EBA CLEARING

08.07.2019 AS TBB pank стал прямым участником системы платежей STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) в EBA CLEARING.

STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) представляет собой общеевропейскую автоматизированную клиринговую систему для осуществления международных и внутригосударственных платежей в евро. Эскплуатацей системы занимается учреждённая в 1998 году крупнейшими европейскими и международными банками клиринговая компания – EBA CLEARING.

До настоящего момента в Эстонии насчитывалось только два прямых участника системы STEP2 SEPA Credit Transfer в EBA CLEARING, а именно AS LHV Pank и AS SEB Pank. Теперь к списку присоединился и AS TBB pank.

Прямое членство позволяет банку осуществлять платежи минуя посредников, что обеспечивает клиентам банка возможности для быстрого получения и отправки платежей в евро.

Для банка прямое членство также означает возможность дальнейшего развития платежных услуг путем присоединения к системе мгновенных платежей, что в свою очередь сделает платежи для клиентов банка еще более быстрыми и удобными. Поскольку система мгновенных платежей действует в режиме реального времени, у клиентов банка появится возможность осуществлять платежи круглосуточно за считанные секунды.

Становление прямым участником системы является следующим за изменением названия банка важным этапом реализации принятого в 2018 году плана стратегического развития банка.