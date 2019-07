AS TBB pank - прямой участник платежей STEP2 SCT в EBA CLEARING

08.07.2019 AS TBB pank стал прямым участником системы платежей STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) в EBA CLEARING.

До настоящего момента в Эстонии насчитывалось только два прямых участника системы STEP2 SEPA Credit Transfer в EBA CLEARING, а именно AS LHV Pank и AS SEB Pank. Теперь к списку присоединился и AS TBB pank.