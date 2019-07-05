Продажи новых легковых автомобилей упали

Продажи новых легковых автомобилей заметно выросли в мае, но в июне немного понизились. В июне было продано 2424 новых легковых автомобиля, на 5,5 процента меньше, чем в июне прошлого года, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

В июне популярнее всего были средние автомобили меньшего размера, составившие 26,4 процента совокупного объема продаж. По-прежнему популярны и внедорожники среднего класса, доля которых составила в июне 23 процента.

Дизельные автомобили составили примерно одну пятой совокупного объема продаж, но около трех четвертей импорта подержанных легковых автомобилей. Гибридных автомобилей куплено 268, а электромобилей 18.

В июне самой популярной маркой автомобиля оставалась Toyota (457 проданных автомобилей). За ней следуют Škoda (316) и Renault (255). Самыми популярными моделями были Toyota Corolla (193) и Toyota RAV4 (126), а также Škoda Octavia (111).

В июне упали также продажи фургонов – продано 596 транспортных средств, что на 6,3 процента меньше, чем в июне прошлого года. Всего за полгода продано 3310 фургонов, что на 7 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.