На Украине арестован сотрудник оборонного завода по подозрению в шпионаже в пользу РФ

На Украине арестован сотрудник одного из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Мужчина был задержан 3 июля при попытке пересечения границы страны в направлении РФ, сообщила в четверг, 4 июля, Генпрокуратура Украины. У него были изъяты электронные носители информации и мобильные телефоны, на которых содержались данные для передачи представителю российских спецслужб в Воронеже, указывает ведомство, передает Deutsche Welle.

