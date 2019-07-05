На Украине арестован сотрудник оборонного завода по подозрению в шпионаже в пользу РФ

На Украине арестован сотрудник одного из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Мужчина был задержан 3 июля при попытке пересечения границы страны в направлении РФ, сообщила в четверг, 4 июля, Генпрокуратура Украины. У него были изъяты электронные носители информации и мобильные телефоны, на которых содержались данные для передачи представителю российских спецслужб в Воронеже, указывает ведомство, передает Deutsche Welle.
4 июля Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в госизмене с определением залога в размере 1,7 миллиона гривен.
Согласно данным следственных органов, в 2014 году гражданин Украины во время пребывания в России был завербован сотрудником Главного управления Генштаба российских вооруженных сил. После этого он за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию о количественном и качественном составе военной техники украинской армии, которая поступала на ремонт, и другие сведения военного характера.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.