В Таллинне таксист пытался обмануть клиентов, но попался

В редакцию Rus.Postimees обратился читатель Никита, для которого поездка на такси по Таллинну закончилась неприятным сюрпризом: вместо указанной в приложении суммы таксист запросил наличными почти в два раза больше.
В среду, 3 июля, Никита вместе с другом заказали такси через приложение Taxigo. Еще до начала поездки в приложении была указана сумма в 9.90 евро. «Но когда мы доехали до места назначения, приложение таксиста показало 16 евро, чему я и мой друг были очень удивлены. На вопрос о завышенной цене, таксист ничего не ответил, - рассказывает Никита. - В итоге мы заплатили наличными 16 евро, подумав, что это мы что-то перепутали. Но через какое-то время на почту пришло уведомление о завершении поездки, в котором говорилось, что за поездку мы заплатили 9.90 евро».
Руководитель Taxigo Эдуард Дубровский сообщил, что они получили жалобу от клиента и вернут ему переплаченную сумму. «Причина, вероятно, в том, что водитель запросил стоимость по установленному в машине таксометру, а не по приложению. Поскольку через приложение Taxigo поездки заметно дешевле, отсюда и разница», - объяснил Дубровский.
По его словам, таких случаев очень мало, но провинившихся водителей они сразу отчисляют из Taxigo. «В случае, если заказ поступил через приложение, классический таксометр включать нельзя. Клиентам всегда возвращаем деньги по первой жалобе», - заверяет глава Taxigo.