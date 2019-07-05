В Таллинне таксист пытался обмануть клиентов, но попался

В среду, 3 июля, Никита вместе с другом заказали такси через приложение Taxigo. Еще до начала поездки в приложении была указана сумма в 9.90 евро. «Но когда мы доехали до места назначения, приложение таксиста показало 16 евро, чему я и мой друг были очень удивлены. На вопрос о завышенной цене, таксист ничего не ответил, - рассказывает Никита. - В итоге мы заплатили наличными 16 евро, подумав, что это мы что-то перепутали. Но через какое-то время на почту пришло уведомление о завершении поездки, в котором говорилось, что за поездку мы заплатили 9.90 евро».