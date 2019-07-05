Исследование: жители Эстонии не умеют инвестировать или откладывать деньги

Согласно проведенному по заказу Центра мониторинга развития анализу, жители Эстонии склонны оценивать свое финансовое положение с оптимизмом и уверенностью и недооценивать возможность сокращения дохода. Мужчины, молодые люди и эстонцы дают своему финансовому благосостоянию более высокую оценку, чем женщины, люди среднего или преклонного возраста и неэстонцы.

Финансовая грамотность жителей Эстонии находится на хорошем уровне по сравнению с другими государствами, но непосредственное финансовое поведение – ниже среднего. Лишь немногие откладывают или инвестируют средства.

«Вложение средств для обеспечения будущего в долгосрочной перспективе воспринимается как их утрата. Жители склонны рассчитывать на положительные изменения, например, рост зарплаты или повышение по службе, и в меньшей степени думать о рисках для здоровья или негативных сценариях», – отметила автор анализа финансового благосостояния Леоноре Рийтсалу (MTÜ Rahatarkus).

Эксперт Центра мониторинга развития и руководитель проекта исследования финансового благосостояния пожилых людей в будущем Йоханна Валлисту отметила, что если ранее в оценке финансового благосостояния исследования опирались на объективные показатели, такие как уровень накоплений и достаток, то последние анализы демонстрируют, что не менее важными являются оценочные суждения и предпочтения населения.

«В контексте обеспечения благополучной старости более важными являются готовность к инвестиционным рискам, долгосрочное финансовое планирование и непреклонность в достижении желаемого образа жизни. Этого нельзя достичь без осознанной организации финансов в настоящем», – сказала Валлисту.

Специалисты в сфере экономической психологии и поведенческой экономики отмечают, что долгосрочным целям люди предпочитают краткосрочные. «Благополучие в будущем – слишком абстрактно и неопределенно, чтобы отказаться ради него от сегодняшних трат. Если мы сможем представить себя в пожилом возрасте, нам легче представить и свои потребности на этом этапе жизни. Это, в свою очередь, позволит сделать планирование финансов более конкретным и четким», – сказала Валлисту.

До настоящего момента преподаватели по финансовому планированию помогали людям принимать сложные решения, обучая их базовым принципам инвестирования и повышая их осведомленность о необходимости принятия разумных решений.

«К сожалению, этого недостаточно. Чтобы обеспечить финансовое благополучие населения в долгосрочной перспективе, необходимо применять знания в области поведенческой экономики. Также нужно учитывать, что несмотря на обилие информации и достаточный уровень знаний, люди не всегда принимают рациональные решения вовремя», – подчеркнула автор анализа Леоноре Рийтсалу. Она порекомендовала в большей степени учитывать поведенческие факторы и учиться на опыте других стран.

Анализ финансового благосостояния был осуществлен по заказу Центра мониторинга развития в рамках исследовательского проекта о финансовом благополучии пожилых людей в будущем. Автор анализа – Леоноре Рийтсалу, MTÜ Rahatarkus и Estonian Business School.