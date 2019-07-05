Как сообщает Realty.newsru.com, издание Baza опубликовало большое расследование, посвященное масштабному строительству в поселке Барвиха, где возводится новый дом главы «Роснефти» Игоря Сечина. Он строится на месте снесенного дома, который был построен в 2014 году как подарок бывшей жене Сечина Ольге.

По данным журналистов, строительство ведется на участке, который за несколько лет вырос более чем в два с половиной раза. Сейчас он имеет общую площадь 7,8 гектара и по документам уже некоторое время принадлежит Российской Федерации. Такой способ скрывать данные о собственности практикует не только Сечин, но и другие высокопоставленные лица. Новый участок был сформирован из шести более мелких. Два из них и раньше принадлежали Игорю Сечину, еще двумя до 2016 года владела жена главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, один участок принадлежал бывшему первому вице-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, а последним участком владело Некоммерческое партнерство содействия развитию инфраструктуры территории поселка Барвиха.

Рыночную стоимость объединенного участка журналисты оценили в 2,2 млрд рублей.

Чтобы выяснить подробности о новом строительстве, журналисты потратили полгода и провели целую спецоперацию. Сперва они внедрили человека в одну из строительных бригад и, несмотря на строгие запреты, ему удалось пронести на стройку камеру и сделать несколько снимков. Также издание смогло заполучить план дома, который по форме сейчас очень напоминает букву "Ж". В целях безопасности материал был опубликован лишь через несколько месяцев после того, как внедрившийся в бригаду человек уволился со стройки.

«Хозяйский дом на площадке все между собой называют жопой: и рабочие, и бригадиры, и даже проектировщики. Если тебя посылают на этот объект, то обычно говорят: "Сходи в жопу, сбегай на жопу, тебя в жопу вызвали" — и другие похожие вариации. Сначала это было шуткой, а потом просто как данность уже: жопа и жопа», – рассказал источник, отметив, что на стройке действуют усиленные меры безопасности, а ее охрану осуществляют сотрудники Росгвардии.

«Когда приезжает Сечин, всем устраивают выходной или короткий день: никто его видеть не должен, никого на объекте быть не должно».

«Когда приезжает Сечин, всем устраивают выходной или короткий день: никто его видеть не должен, никого на объекте быть не должно. Я слышал, что он лично выбирал деревья, которые ни в коем случае нельзя убирать. Показывал, какие спилить, а какие оставить. Они там высокие, красивые. Потом на стволах отметки оставили – пилим или нет», – добавил он.

Главный дом будет насчитывать пять этажей, включая два подземных, а его общая площадь, по словам инженеров на стройке, составит более 12 тыс. квадратных метров. Возможно, что в форме буквы «Ж» строятся только подземные этажи. Также известно, что план предусматривает создание возле главного дома искусственного холма, по которому в пруд будет стекать ручей.

Также на участке ведется строительство трехэтажного гостевого дома с одним подземным этажом. Площадь этого дома, который строится в форме буквы «Г», составит те же 12 тыс. квадратных метров, а с главным домом его соединит подземный туннель длиной 35-40 метров, в котором смогут разъехаться два автомобиля. Наконец, проектом предусмотрено строительство дома для охраны или прислуги площадью около 800 квадратных метров. Таким образом, общая площадь трех будущих домов составит около 25 тыс. квадратных метров. Пожелавший сохранить анонимность архитектор оценил строительство и отделку главного и гостевого дома примерно в 18 млрд рублей.

Игорь Сечин строит в Барвихе дом площадью в 12000 кв.метров, гостевой дом площадью в 5000 кв.метров,с учетом домов для охраны и прислуги около 25000 кв.метров или 2,5 гектара жилой площади. Стоимость хозяйского и гостевого дома оценивают в 6,4 млрд рублей.https://t.co/IiBQOitvos pic.twitter.com/1832S9vbj1 — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 4 июля 2019 г.

Издание выяснило, что проект нового поместья главы «Роснефти» разработало архитектурное бюро «Метрополис», которое проектировало офис штаб-квартиры Siemens в бизнес-центре «Легион II», жилые и общественные здания на территории ЗИЛа, плавательный бассейн в Лужниках и т.д. В компании не ответили на запрос о проекте дома Сечина.

За комментариями журналисты также обратились к пресс-секретарю Сечина Михаилу Леонтьеву, который ответил на вопросы об участке и стройке в традиционной для себя манере.

«Какое расследование? Про какую недвижимость? Вас кто-нибудь вообще уполномочивал проводить какие-то расследования? С какой радости? Вы кто такие? Вы мне скажите, пожалуйста, вас кто финансирует? Кто эти частные инвесторы? Давайте я проведу расследование... Не обязаны раскрывать инвесторов? Я тоже не обязан вам давать информацию о частном лице, которым являюсь не я», – заявил Леонтьев.