Стало известно, сколько эстонских девушек приступило к срочной службе

По словам пресс-секретаря Департамента оборонных ресурсов, 29 девушек выразили желание приступить к срочной службе в рамках июльского призыва, из них срочную службу начали 27.

Большая часть девушек-срочнослужащих служит в подразделениях 1-й пехотной бригады. Девушки также служат в командовании поддержки, военной полиции и 2-й пехотной бригаде.

В рамках второго призыва этого года планировалось призвать на срочную службу 1781 призывника и до 60 девушек.

В рамках первого призыва к срочной службе приступили 411 человек, в том числе пять девушек. При этом в рамках первого призыва планировалось принять на срочную службу 384 призывника и 26 девушек.

В рамках третьего призыва планируется принять на срочную службу 1035 призывников и до 22 девушек.