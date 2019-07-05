"Зенит" хочет приобрести нападающего "Реала"

"Королевский клуб" требует за форварда порядка 10 миллионов евро.

Также за игроком следят "Леганес", "Гранада", "Эспаньол", "Вальядолид" и "Леванте". За пределами Испании, помимо "Зенита", им интересуются "Айнтрахт" и "Андерлехт".

В прошлом сезоне Гонсалес выступал за резервную команду "Реала" "Кастилью". На его счету 21 гол.

За "Реал" он дебютировал 31 октября 2018 года в матче 1/16 финала Кубка Короля против "Мелильи" (4:0). Кристо заменил Асенсио на 83-й минуте и в добавленное время забил гол.