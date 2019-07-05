Пт, 5.07.2019
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"Зенит" хочет приобрести нападающего "Реала"

Кристо Гонсалес (номер 37) против Алексиса Санчеса в выставочном матче с "Манчестер Юнайтед".

ФОТО: Rob Foldy / AFP

"Зенит" интересуется 21-летним нападающим из системы "Реала" Кристо Гонсалесом, информирует "Спорт-Экспресс".

"Королевский клуб" требует за форварда порядка 10 миллионов евро.

Также за игроком следят "Леганес", "Гранада", "Эспаньол", "Вальядолид" и "Леванте". За пределами Испании, помимо "Зенита", им интересуются "Айнтрахт" и "Андерлехт".

В прошлом сезоне Гонсалес выступал за резервную команду "Реала" "Кастилью". На его счету 21 гол.

За "Реал" он дебютировал 31 октября 2018 года в матче 1/16 финала Кубка Короля против "Мелильи" (4:0). Кристо заменил Асенсио на 83-й минуте и в добавленное время забил гол.

Также "Зенит" намерен расстаться с группой игроков, которые, по мнению тренерского штаба не являются игроками основного состава, но занимают приличное место в платежной ведомости клуба: Дмитрий Полоз и Иван Новосельцев официально перешли в "Сочи", туда же СМИ сватают Роберта Мака, Миху Мевлю, Никласа Эрнани, Антона Заболотного, Ибрагима Цаллагова и Матиаса Краневиттера.

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