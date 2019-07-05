Куда лучше всего поехать с маленькими детьми и пожилыми родителями

Чтобы выбрать лучшие направления для всех поколений семьи, эксперты проанализировали 50 стран по целому ряду критериев: культура, безопасность, количество солнечных дней, цена, природа, туристические услуги, экскурсии, пляжи и возможности для приключений, пишет turizm.ru.

Возглавляет список Новая Зеландия. Страна набрала максимальные оценки в половине показателей. Здесь безопасно, высокий уровень сервиса, отличные пляжи, роскошные пейзажи и масса развлечений. В числе достопримечательностей: Национальный парк Кука с его потрясающими горными хребтами и ледниками, а также пляж Пиха, который популярен среди серферов. Там же находится Лайон-Рок — вулканический монолит с уникальной резьбой майори.

На втором и третьем местах — Испания и Португалия. Обе страны получили высокие оценки по всем показателям. Например, в Португалии насчитывается в среднем 151 солнечный день в году, а в Испании — 171. Обе страны входят в двадцатку самых безопасных. В Испании также находятся 47 объектов всемирного наследия, в том числе Национальный парк Гарахонай, старейший в мире маяк «Башня Геркулеса» и исторический город-крепость Куэнка.

В топ-10 также вошли Канада, Австралия, Италия, США, Франция, Финляндия и Ирландия.