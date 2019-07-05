Банк Эстонии: эффект от снижения акциза во многом зависит от торговцев

«В 2017 году повышение акциза на пиво привело к превысившему рост налогов росту цен, поскольку выросла и наценка», - сказал Оя в пресс-релизе Центробанка.

«Поскольку в экономике сейчас высокая конъюнктура - уровень безработицы низкий, а зарплаты растут быстро - снижение акцизов может и не сопровождаться снижением наценки и воздействие снижения акцизов на потребительские цены может оказаться незначительным», - заявил он.

По прогнозу Банка Эстонии, в этом году снижение акцизов понизит уровень инфляции на 0,2 процентных пункта.

По словам Оя, рост цен на моторное топливо и использующуюся в домохозяйствах энергию в июне привели к снижению инфляции примерно на 0,7 процентных пункта, по сравнению с маем. Замедлился рост цены на бензин и дизельное топливо, бензин даже подешевел. В том, что касается используемой в домохозяйствах энергии, подешевели преимущественно электро- и теплоэнергия.

«Цены на топливо обычно быстро реагируют на изменения цены на нефть, но, например, цена используемого в домохозяйствах газа падает с некоторой задержкой. Цена газа привязана к цене на нефть, но обычно реагирует на колебание цены на нефть в течение продолжительного периода», - отметил он.