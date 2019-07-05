Руководитель A. Le Coq Тармо Нооп: более низкий акциз сделает потребляемый алкоголь дороже

И хотя прибыль A. Le Coq из-за высокого акциза снизилась с 16 миллионов до 14 миллионов евро, в целом это не вопрос жизни и смерти, признает Нооп. Он добавил, что концентрация продаж пива на южной границе из-за высокого акциза была прогнозируемой, а для производителей это означало заслуживающую благодарности возможность.

«40 процентов пива, которое употребили в прошлом году в Эстонии, купили на южной границе. В то же время, это не означает, что в Эстонии продажи упали настолько же. Падение было, но в итоге мы остались в выигрыше, хотя как ножом отрезало продажи на северной границе, которые составляли треть наших продаж», - сказал Нооп.

Северная граница восстанавливается

Для производителей снижение акциза на алкоголь, по словам Ноопа, прежде всего, означает, что вернутся финны и восстановятся продажи на северной границе. В то же время продажи на южной границе снизятся, по его словам, где-то наполовину, составив 30-40 процентов от прежних объемов.

«На следующей неделе ящики пива в Эстонии начнут стоить 12.90-13.90 евро, что лишь на два-три евро дороже, чем в Латвии. Поэтому больше туда ездить нет никакого смысла», - отметил Нооп.

Но тут Нооп привел в пример своеобразный парадокс: благодаря низким латвийским ценам, повышение акциза в Эстонии не сделало потребляемый в Эстонии алкоголь дороже, он скорее стал дешевле, и, с другой стороны, нынешнее снижение акциза сделает выпиваемые хмельные напитки дороже.

«Если разница цены за ящик пива была до 70 процентов в пользу Латвии, и 40 процентов производимого в Эстонии пива покупали на южной границе по этой на 70 процентов более низкой цене, то математически так и получается», - признал Нооп.

Руководитель A. Le Coq верит и в то, что в перспективе снижение акциза принесет снижение потребления алкоголя, поскольку по сравнению с покупками в Латвии цена на пиво в Эстонии все же дороже, в то же время, из-за разницы в пару евро нет смысла специально ездить на южную границу, чтобы пополнить свои запасы. Так значительно должно сократиться и количество тех, кто забивал свой дом дешевым алкоголем «на всякий случай».

Маленькие цены не снизят

Входящий в состав правления работающей в Тарту пивоварни Pühaste Юллар Кальюранд сказал, что если крупные производители здорово выиграют от снижения акциза, то на маленьких пивоваров это повлияет скорее негативно.

«С маленькими пивоварнями такая история, что когда акциз поднялся, он был оплачен из собственных средств, а не собран из кармана потребителя. Например, мы три года не повышали цен, поэтому в этом смысле снижать нам нечего», - признал Кальюранд.

В то же время, он признал, что поскольку их 25 000-литровая месячная продукция на 60 процентов идет на экспорт, и в будущем увеличится еще больше, то игры с акцизами не очень сильно влияют на них. Однако Кальюранд верит, что снижение цен на пиво крупных производителей принесет с собой то, что водораздел между крупными и мелкими производителями станет еще шире, поскольку рука человека будет тянуться за большим количеством более дешевого пива.