Эксперты: новые тренды покупки и продажи недвижимости

Как продать или купить недвижимость быстро и по выгодной цене? Что лучше, продавать самостоятельно или обратиться к маклеру? Какие новые тренды идут в Эстонию из США и Европы? Эксперты RIA.com Marketplaces OÜ рассказывают обо всем, что вы должны знать.
Сразу стоит отметить, что существуют разные платформы по продаже недвижимости. Например b2b платформы - бизнес для бизнеса занимаются продажей и арендой торговых площадей, помещений, офисов и так далее.
b2c - продажа от бизнеса к физическому лицу. То есть один из самых распространенных видов в сети, включающий бюро недвижимости и различные специализированные сайты.
с2с - тоже популярный вид взаимоотношений, который соединяет частных лиц. Это и продажи на традиционных сайтах по продаже недвижимости, где один человек может добавить свое предложение, а другой - купить эту недвижимость. И это без вмешательства хоть какого-то бизнеса. Также в последнее время популярны продажи недвижимости в Instagram, Facebook и Telegram.
Как продают и покупают недвижимость? Плюсы и минусы
Чтобы продать или купить свои квадратные метры, многие полагаются на себя и свои силы, а некоторые - на бюро недвижимости. Рассказываем про плюсы и минусы каждого варианта.
Самостоятельная продажа
Поиск своей недвижимости или же ее продажа может осуществляться с помощью традиционного сайта по продаже недвижимости, где выставлены тысячи предложений как квартир, так и домов. В Эстонии это, например – KV.ee, в Латвии – ee24.com/latvia, в Литве – domoplius.lt, на Украине – DOM.RIA.com.
Главный плюс покупки или продажи собственными силами – это лучшая цена. Вам заплатят столько, сколько вы хотите. Конечно, цена должна быть адекватной. Но главный минус – потеря времени. Путь от начала поиска недвижимости или продажи может затянуться на несколько месяцев. А если быстрее? Тогда следующий вариант.
Агентство недвижимости
Чтобы снять с себя всю рутину, волокиту с документами и поиски клиента или покупателя, можно обратиться в бюро недвижимости. Главный плюс – они в несколько раз быстрее найдут подходящий вариант за ваши деньги, чем вы сами. Конечно, если вы не риелтор-профессионал. А вот с ценой иногда бывает промах. В бюро берут свой процент от сделки, поэтому могут выставить недвижимость за более высокую цену. Но выставляют объект они на тех же традиционных сайтах. В другом случае, могут попросить продавца скинуть несколько тысяч евро для быстрой сделки.
Новые тренды
В США и некоторых странах Европы уже появляются компании, которые выкупают недвижимость в кратчайшие сроки после обращения клиента. Главный плюс – самая быстрая продажа из всех вариантов. Но есть и минус – обычно цена выкупа на 20% меньше от реальной стоимости недвижимости. То есть если квартира стоит 200 тысяч евро, то после оценки компания может выкупить недвижимость за 160 тысяч, потом провести ремонтные работы и продать за те же 200 тысяч евро, используя свои или традиционные сайты по продаже недвижимости.
От редакции: В Эстонии срочным выкупом недвижимости занимаются уже лет двадцать. Это хорошо зарекомендовавший себя прием, так как на рынке всегда есть объекты, собственники которых по тем или иным причинам торопятся и готовы на значительную скидку.
Еще один тренд, который уже использует эстонская компания RIA.com Marketplaces – это проверенные квартиры и технология 360 градусов. Как это помогает в продаже и покупке квартир?
«Благодаря нашим собственным разработкам, на сайте по продаже недвижимости DOM.RIA.com мы сначала внедрили съемку 360 градусов. Это позволило пользователям виртуально побывать в квартире или доме, который их заинтересовал. Это экономит время. Но мы не остановились на этом и придумали так называемые "проверенные квартиры",– говорит член правления RIA.com Marketplaces Николай Злотницкий. – Смысл заключается в том, что любой человек, который продает недвижимость, может вызвать на объект инспектора RIA.com. Тот в свою очередь проверит документы, произведет фотосъемку на 360 градусов и добавит объект на сайт по продаже недвижимости. Все эти действия позволяют продавать недвижимость не три месяца, а в четыре раза быстрее – меньше чем за месяц. Ну и вторая сторона медали – тот, кто ищет недвижимость, может сразу обратить внимание на проверенные квартиры или дома. Благодаря проверенному интернету наш сайт DOM.RIA.com стал национальным брендом на Украине с ее 45-миллионным населением».