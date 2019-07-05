Эксперты: новые тренды покупки и продажи недвижимости

Сразу стоит отметить, что существуют разные платформы по продаже недвижимости. Например b2b платформы - бизнес для бизнеса занимаются продажей и арендой торговых площадей, помещений, офисов и так далее.

b2c - продажа от бизнеса к физическому лицу. То есть один из самых распространенных видов в сети, включающий бюро недвижимости и различные специализированные сайты.

с2с - тоже популярный вид взаимоотношений, который соединяет частных лиц. Это и продажи на традиционных сайтах по продаже недвижимости, где один человек может добавить свое предложение, а другой - купить эту недвижимость. И это без вмешательства хоть какого-то бизнеса. Также в последнее время популярны продажи недвижимости в Instagram, Facebook и Telegram.

Как продают и покупают недвижимость? Плюсы и минусы

Чтобы продать или купить свои квадратные метры, многие полагаются на себя и свои силы, а некоторые - на бюро недвижимости. Рассказываем про плюсы и минусы каждого варианта.

Самостоятельная продажа

Поиск своей недвижимости или же ее продажа может осуществляться с помощью традиционного сайта по продаже недвижимости, где выставлены тысячи предложений как квартир, так и домов. В Эстонии это, например – KV.ee, в Латвии – ee24.com/latvia, в Литве – domoplius.lt, на Украине – DOM.RIA.com.

Главный плюс покупки или продажи собственными силами – это лучшая цена. Вам заплатят столько, сколько вы хотите. Конечно, цена должна быть адекватной. Но главный минус – потеря времени. Путь от начала поиска недвижимости или продажи может затянуться на несколько месяцев. А если быстрее? Тогда следующий вариант.

Агентство недвижимости

Чтобы снять с себя всю рутину, волокиту с документами и поиски клиента или покупателя, можно обратиться в бюро недвижимости. Главный плюс – они в несколько раз быстрее найдут подходящий вариант за ваши деньги, чем вы сами. Конечно, если вы не риелтор-профессионал. А вот с ценой иногда бывает промах. В бюро берут свой процент от сделки, поэтому могут выставить недвижимость за более высокую цену. Но выставляют объект они на тех же традиционных сайтах. В другом случае, могут попросить продавца скинуть несколько тысяч евро для быстрой сделки.

Новые тренды

В США и некоторых странах Европы уже появляются компании, которые выкупают недвижимость в кратчайшие сроки после обращения клиента. Главный плюс – самая быстрая продажа из всех вариантов. Но есть и минус – обычно цена выкупа на 20% меньше от реальной стоимости недвижимости. То есть если квартира стоит 200 тысяч евро, то после оценки компания может выкупить недвижимость за 160 тысяч, потом провести ремонтные работы и продать за те же 200 тысяч евро, используя свои или традиционные сайты по продаже недвижимости.

От редакции: В Эстонии срочным выкупом недвижимости занимаются уже лет двадцать. Это хорошо зарекомендовавший себя прием, так как на рынке всегда есть объекты, собственники которых по тем или иным причинам торопятся и готовы на значительную скидку.

Еще один тренд, который уже использует эстонская компания RIA.com Marketplaces – это проверенные квартиры и технология 360 градусов. Как это помогает в продаже и покупке квартир?