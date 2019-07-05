Во время Дней моря пройдут учебные поездки на Аэгна

Тематические экскурсии пройдут на острове шестой год подряд. Природа острова Аэгна очень разнообразна, интерес представляют и военные сооружения. Поездки организует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Экскурсии на эстонском отправляются в оба дня в 9:00 с автобусной парковки А-терминала порта. На русском языке экскурсии стартуют в 9:15 там же. Для участия необходима регистрация. Участников просят быть на месте за 10 минут до отправления. Экскурсии завершатся в 17:15 – 17:30.