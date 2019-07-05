Пт, 5.07.2019
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Во время Дней моря пройдут учебные поездки на Аэгна

Остро Аэгна.

ФОТО: Raigo Pajula / Scanpix

В рамках Таллиннских дней моря можно поучаствовать в бесплатных учебных поездках на остров Аэгна, чтобы ознакомиться с природными и культурными достопримечательностями. Поездки пройдут в выходные дни 13 и 14 июля, передает Раэпресс.

Тематические экскурсии пройдут на острове шестой год подряд. Природа острова Аэгна очень разнообразна, интерес представляют и военные сооружения. Поездки организует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Экскурсии на эстонском отправляются в оба дня в 9:00 с автобусной парковки А-терминала порта. На русском языке экскурсии стартуют в 9:15 там же. Для участия необходима регистрация. Участников просят быть на месте за 10 минут до отправления. Экскурсии завершатся в 17:15 – 17:30.

Организаторы просят участников одеться по погоде, взять еду и питьевую воду. В каждой группе максимум 24 участника. Несовершеннолетних должен сопровождать взрослый. Зарегистрироваться можно здесь и здесь (экскурсия на русском).

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