Японец растерялся, увидев жителей Таллинна в национальных костюмах

Японский турист, прибывший в Эстонию во время проведения Праздника песни и танца, пришел в замешательство, когда увидел эстонцев в национальных костюмах, пишет Postimees.
О смешном случае рассказала таллиннка Трийн, которая работает в кафе центре города. Проходивший мимо японский турист заглянул в кафе, чтобы спросить о времени открытия здания по соседству.
«Мы поговорили, и тут я заметила, что он как-то пристально рассматривает меня, – вспоминает Трийн. – Вдруг он задал мне вопрос, местная ли я? Вроде блондинка, вроде синеглазая, а национальный костюм не ношу!»
Оказалось, что турист никогда не слышал о Празднике песни и танца и подумал, что жители Эстонии каждый день ходят, облачившись в народные костюмы. «Всю дорогу от аэропорта до Тарту-маантеэ он считал, что у нас в городе каждый день царит такое праздничное и национально-романтическое настроение», – смеется Трийн.