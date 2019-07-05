Японский турист пришел в замешательство, увидев жителей Таллинна в национальных костюмах

О смешной случае рассказала таллиннка Трийн, которая работает в кафе центре города. Мимо проходивший японский турист заглянул в кафе, чтобы спросить о времени открытия здания по соседству.

«Мы поговорили, и тут я заметила, что он как-то пристально рассматривает меня, – вспоминает Трийн. – Вдруг он задал мне вопрос, местная ли я? Вроде блондинка, вроде синеглазая, а национальный костюм не ношу!»