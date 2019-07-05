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Японский турист пришел в замешательство, увидев жителей Таллинна в национальных костюмах

Tallinn, 04.07.2019 XXVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“. Tantsupidu. Peaproov. Final, dress rehearsal XX Dance Celebration “My Fatherland is My Love” at Kalev Stadium. FOTO: MIHKEL MARIPUU/Postimees

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

Японский турист, прибывший в Эстонию во время проведения Праздника песни и танца, пришел в замешательство, когда увидел эстонцев в национальных костюмах.

О смешной случае рассказала таллиннка Трийн, которая работает в кафе центре города. Мимо проходивший японский турист заглянул в кафе, чтобы спросить о времени открытия здания по соседству. 

«Мы поговорили, и тут я заметила, что он как-то пристально рассматривает меня, – вспоминает Трийн. – Вдруг он задал мне вопрос, местная ли я? Вроде блондинка, вроде синеглазая, а национальный костюм не ношу!»

Оказалось, что турист никогда не слышал о Празднике песни и танца и подумал, что жители Эстонии каждый день ходят, облачившись в народные костюмы. «Всю дорогу от аэропорта до Тарту маантеэ он считал, что у нас в городе каждый день царит такое праздничное и национально-романтическое настроение», – смеется Трийн.

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