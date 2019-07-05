Российского бойца ММА затравили за фото с соперником Нурмагомедова

Царукян пояснил, что получил более 400 негативных комментариев под постом. По его словам, юзерам не понравилось, что он назвал Порье чемпионом. «Не думал, что начнут так грязью поливать», — отметил боец.

Спортсмен добавил, что болельщики накинулись на него из-за того, что он тренируется с американцем и помогает ему в борьбе. «Они не понимают некоторых вещей. Как будто, если я с ним месяц потренируюсь, он победит Хабиба в борьбе», — подытожил он.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Россиянину предстоит защитить пояс чемпиона UFC в легком весе в поединке с обладателем временного титула Порье. В октябре 2018-го Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором, проведя первую защиту титула. Из-за потасовки после поединка оба бойца получили дисквалификацию.