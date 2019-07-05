Торговая сеть A1000 планирует выйти на финский рынок

«Скоро мы откроем магазины в Кохтла-Ярве и Нарве. Еще один магазин появится в Таллинне. Зимой в столице распахнет двери уже третий магазин. В Эстонии в магазинах отведено не так и много места. А в ближайшем будущем его доля сократится еще больше. Будем делать упор на продовольственные и потребительские товары», - сообщил Виснапуу.

Примерно 40 процентов товаров, представленных в магазинах А1000, торговая сеть сама привозит в страну, что, по словам Виснапуу, дает им много преимуществ.

«В новом году хотим открыть пару магазинов в Финляндии. В первую очередь мы будем предлагать продовольственные товары. У магазинов будет та же концепция, что и в Эстонии. Начнем с двух магазинов в Хельсинки и Тампере. Подготовительные работы уже идут», - заявил Виснапуу.