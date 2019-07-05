«Моя любовь»: пять советов посетителям Певческого праздника

Берите с собой минимум вещей

Приходите на Певческий праздник заранее и берите с собой минимум вещей: так вы быстрее попадете на Певческое поле, и на проходных не возникнет длинных очередей. Приносить свои еду и напитки можно, но только не в стеклянной таре: с ней на Певческое поле не пустят. Рекомендуется взять с собой небольшие снеки для быстрого перекуса и питьевую воду. Просим не брать с собой алкоголь: на Певческом поле, как и во всем городском пространстве, его употреблять нельзя.

От дождя защитит дождевик

Просим оставить зонты дома: с ними на Певческое поле не пустят, чтобы во время концерта они не закрывали обзор другим зрителям. Защититься от дождя помогут дождевик и непромокаемая одежда.

Приезжайте на велосипеде или общественном транспорте

Рекомендуем приезжать на Певческий праздник на общественном транспорте или велосипеде. Велосипеды, скейтборды и самокаты можно оставить на велопарковках – под свою ответственность. Велопарковки находятся у Морских и Ласнамяэских ворот, а также неподалеку от Оруских ворот; посетителям там помогают участники трудовой дружины G4S.

По завершении праздника большое число людей отправится в сторону центра города, поэтому для обеспечения безопасности всех участников движения дорожное движение будет закрыто до тех пор, пока большинство людей не покинут Певческое поле и не доберутся домой.

Попросите ленту-браслет для ребенка

Рядом с проходными на Певческом поле находятся не только охранники, но и добровольцы G4S, которые инструктируют посетителей и подсказывают дорогу, а также раздают ленты-браслеты, на которых родители могут написать свой номер телефона. Если ребенок потеряется в толпе, указанный на браслете номер поможет быстрее свести ребенка с его родителями. Ленту-браслет можно попросить и в инфопункте у Оруских ворот.

Будьте доброжелательным и уважайте других