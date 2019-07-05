Видео: четыре главных танца вчерашнего праздника

Смотрите, как танцоры исполняют танцы «Тульяк», «Душа земли», «Заклинание молнии» и «Рябина».
«Тульяк» ("Tuljak") - традиционный танец, который обычно исполняют в конце праздника.
«Заклинание молнии» ("Pikseloits") обычно исполняют 688 мужчин. В конце танца участники садятся на корточки и 14 раз подпрыгивают вверх.
«Душа земли» ("Maa hing") особый танец, приуроченный именно к нынешнему Празднику танца.
«Рябина» исполняется на Празднике танца начиная с 2004 года. В это мгоду танец исполнили 1088 человек.