Видео: четыре главных танца вчерашнего праздника

Смотрите, как танцоры исполняют танцы «Тульяк», «Душа земли», «Заклинание молнии» и «Рябина».

«Тульяк» ("Tuljak") - традиционный танец, который обычно исполняют в конце праздника.

«Заклинание молнии» ("Pikseloits") обычно исполняют 688 мужчин. В конце танца участники садятся на корточки и 14 раз подпрыгивают вверх.

«Душа земли» ("Maa hing") особый танец, приуроченный именно к нынешнему Празднику танца.