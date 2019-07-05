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Видео: четыре главных танца вчерашнего праздника

Tallinn, 04.07.2019 XXVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“. Tantsupidu. Peaproov. Final, dress rehearsal XX Dance Celebration “My Fatherland is My Love” at Kalev Stadium. FOTO: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

Postimees сделал подборку из самых интересных и ярких моментов Праздника танца.

Смотрите, как танцоры исполняют танцы «Тульяк», «Душа земли», «Заклинание молнии» и «Рябина».

«Тульяк» ("Tuljak") - традиционный танец, который обычно исполняют в конце праздника.

«Заклинание молнии» ("Pikseloits") обычно исполняют 688 мужчин. В конце танца участники садятся на корточки и 14 раз подпрыгивают вверх.

«Душа земли» ("Maa hing") особый танец, приуроченный именно к нынешнему Празднику танца.

«Рябина» исполняется на Празднике танца начиная с 2004 года. В это мгоду танец исполнили 1088 человек.

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