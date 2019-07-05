Потерявшие ребенка родители пожаловались на Пярнускую больницу в Государственный суд

Кайли и Марек, новорожденный сын которых четыре года назад умер сразу после рождения от нехватки кислорода, в конце июня подали кассационную жалобу в Госсуд. Они не согласны с решением окружного суда, который аннулировал решение Пярнуского уездного суда. Уездный суд усмотрел частичную вину медицинского учреждения и определил неимущественный ущерб в пользу родителей в размере 50 000 евро. Кроме того, им должны были компенсировать 75 процентов расходов на похороны.

На данный момент Госсуд еще не приступил к производству. Госсуд принимает жалобы к производству, если представленные в них утверждения показывают, что суды низших инстанций нарушили применяемые нормы материального права, а также если были нарушены процессуальные нормы, что могло привести к неверному решению суда.

Специалист по связям с общественностью Государственного суда Ирис Раудсик не смогла пока сказать, когда может появиться решение о принятии дела в производство.

Государственный суд является в Эстонии высшим, следящим за конституционностью судом.