Владимир Путин. ФОТО: Aleksandr Zemljanitšenko / AP / Scanpix

Президент России Владимир Путин посмертно наградил 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, четверо подводников награждены звездами героя России, еще 10 моряков - Орденами мужества.

Двое из награжденных орденами моряков - капитаны первого ранга Денис Долонский и Николай Филин - при жизни удостоились звезд героев России.

Ранее в пятницу, 5 июля, глава петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин сообщил Интерфаксу, что все погибшие подводники будут похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Их тела уже доставлены в город.

"Изначально мы по своей инициативе начали поиск места для захоронения, предложили Минобороны место рядом с мемориалом "Курска" на Серафимовском кладбище. Сейчас решение о захоронении на Серафимовском кладбище принято официально", - сказал он.

Курдин также добавил, что автор мемориала "Курск" Геннадий Пейчев прорабатывает концепцию мемориала для захоронения погибших подводников.

Дата и время прощания с подводниками официально не объявляются. Как сообщает интернет-издание "Фонтанка", в церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших.

Засекреченные данные

Минобороны опубликовало список погибших моряков-подводников 3 июля, через два дня после трагедии. Среди погибших: семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Пожар на глубоководном аппарате недалеко от базы Северного флота произошел вечером 1 июля. Минобороны заявляло, что причиной гибели моряков стало отравление продуктами горения.

В четверг, 4 июля, министр обороны России Сергей Шойгу официально признал, что глубоководный аппарат, в котором случилась авария, оснащен ядерным реактором. По его словам, он не пострадал при пожаре.

Информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате произошел пожар, является секретной и официально не разглашается.

Из открытых источников информации можно сделать вывод о том, что речь идет об атомной глубоководной лодке АС-31 (атомная глубоководная станция) проекта 10831, получившей неофициальное неформальное название "Лошарик".