Собака вцепилась в горло человеку: окровавленную жертву доставили в ЭМО
Пенсионеры, которые летом живут в деревне Ноодаскюла в Вырумаа, в начале июня с промежутком в несколько дней стали жертвами нападения одной и той же деревенской собаки, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
«Подошла к дому и услышал, что Пеэтер кричит: "Лийя, где ты, Лийя"», - вспоминает жена Пеэтера (все имена изменены – прим.ред.). – Зашла на кухню, Пеэтер отрывает бумагу и обматывает вокруг горла. "Что произошло?"» Окровавленный муж рассказал, что в их двор зашла большущая собака и набросилась ему на горло. Лийя незамедлительно вытащила водку, промыла ею раны мужа и после этого они поехали в ЭМО.
Пеэтеру наложили два шва и сказали каждый день делать перевязку. «Ходили к семейному врачу восемь раз на перевязку и сама перевязывала четыре дня», - рассказывает Лийя. От Ноодакюла до семейного врача 12 километров. Также на лечение было потрачено более 40 евро.
«Я боюсь эту собаку, - признается Лийя, добавляя, что страшно даже подумать, что могло на самом деле произойти в тот день. – Сонная артерия так близко. Пеэтер мог истечь кровью и я могла не прийти до того, как...»
На шее Пеэтера даже спустя месяц видны напоминающие об укусе синяки.
Пяту напала опять
Через три дня, 8 июня, на деревенской улице на глаза собаке Пяту попались 79-летний Вальдур Раудвассар, который также с женой проводит лето в Ноодакюла и в тот момент гулял со своей таксой. Опасная собака Пяту принадлежит их соседям, с которыми у них не самые хорошие отношения.
«Собака у них четыре года и теперь она выросла до 40-килограммового лесного животного без какого-либо воспитания», - рассказывает Вальдур, который для защиты во время прогулки с таксой берет с собой палку.
8 июня палка пошла в ход: Вальдур смог с помощью нее отогнать Пяту, вцепившуюся в таксу по кличке Адольф, рана у которой до сих пор видна.
Поскольку была суббота, Вальдур с раненой таксой попал к ветеринару в понедельник. «Боялись, что поврежден позвоночник», - сказал он, добавляя, что ветеринар обнаружил только рану. В тот же день было подано заявление и в полицию.
Пяту должны усыпить
Семейство Раудвассар не всегда воевали с Пяту. «Когда он был щенком, проблем не было. Давали ей кости, которые оставались, поскольку такса их не ела. Первый год был отличным, а потом он стал злым, - рассказывает Вальдур. – Видимо, отсутствует воспитание и обучение. У собаки должны быть какие-то правила, что она может делать, а что нет».
Через день после нападения на таксу Адольфа, 9 июня, Пеэтер при встрече с сыном хозяина Пяту выдвинул ультиматум: или собаку в течение недели усыпят, или он заявит в полицию. Поскольку на условия Пеэтера соседи не пошли, 17 июня он заявил в полицию. «Мой отец говорил так, если животное укусило, почувствовала привкус крови, оно рано или поздно укусит снова», - говорит Лийя.
Пострадавшие виноваты сами?
«Сам виноват! Чем он подкармливал собаку с детства, - говорит один из владельцев Пяту Тыну (имя изменено). – Только у двух людей проблемы. Те, кто сюда приезжают на три месяца. Спросите любого другого, ни у кого нет проблем. Приходят во двор и она никого не трогает».
Возможно это и так, но это не отменяет факта, что Пяту напала как на человека, так и на соседскую собаку. Тыну признает это, но считает, что на самом деле Вальдур Раудвассар сам разозлил собаку. «Вальдур лупил ее. Собака испугалась и поэтому начала защищать себя», - говорит Тыну. Еще один деревенский житель угрожал собаке триммером. «Хорошо, что триммер не завелся», - добавляет Тыну. Но, возможно, люди просто боятся сильной собаки? «Почему она других не трогает? Чужие приходят гладят ее, ничего не происходит», - сказал хозяин.
К беседе присоединяется реальный хозяин Пяту, отец Тыну, Маргус (имя изменено). Когда он услышал, о чем идет речь, сразу стал обвинять Раудвассара: «Собака не сделала ничего, она не подошла к таксе, когда дубинка уже ударила по спине. Я ничего не бил его собаку. Я могу его передать Обществу защиты животных».
То, что Пяту забегает во двор Раудвассара, владелец также считает виной соседа. «Сам научил щенка и теперь проблема, что собака к нему приходит», - припоминает соседу кормление костями Маргус.
Отец и сын заверяют, что с полицией июньские инциденты прояснены. Двор обнесен забором и Пяту большую часть времени проводит там. «Полиция также сказала, что лучше не выпускать. Туда она больше не ходит», - говорит Тыну.
С Пяту выходят за пределы двора, но, как заверяют живущие на окраине деревни люди, берут направление в сторону озера Ноодасярв, чтобы собака могла побегать. Происхождение собаки неизвестно, но его мать прожила шесть лет. Сейчас Пяту четыре года. Фотографировать Пяту хозяин категорически запретил.
«Это террор, - говорит Вальдур Раудвассар. – Внуки боятся находиться в деревне. О том, чтобы насладиться летом, не может идти и речи. Борешься за право на существование словно в джунглях».
«В подобных случаях распространено убеждение, что собаку не надо держать в саду или на цепи и можно позволить свободно гулять. Владелец животного считает, что собака знает границы своей территории и не уйдет далеко. На самом деле нельзя животному так доверять, - говорит пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. – Собаки уходят от дома на километры, особенно вместе с другими собаками. Они могут напугать или напасть на людей и других животных. Также животное может само попасть в беду, например, угодить под машину, как часто и случается».
Полиция напоминает, что за содержание и за нанесенный животным ущерб отвечает владелец. «Чтобы избежать случаев, когда гуляющая собака станет причиной возникновения ущерба, следует инвестировать в забор и всегда следить за животными. Взяли себе собаку, возьмите на себя и ответственность, чтобы защитить само животное и при необходимости других от него», - говорит Вирк.
В прошлом году по всей Эстонии полицией было начато 133 производства, в рамках которых рассматривались нарушения предписания содержания собак и кошек. В исключительных случаях был нанесен вред здоровью людям.