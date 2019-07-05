Собака вцепилась в горло человеку: окровавленную жертву доставили в ЭМО

«Сам виноват! Чем он подкармливал собаку с детства, - говорит один из владельцев Пяту Тыну (имя изменено). – Только у двух людей проблемы. Те, кто сюда приезжают на три месяца. Спросите любого другого, ни у кого нет проблем. Приходят во двор и она никого не трогает».

Возможно это и так, но это не отменяет факта, что Пяту напала как на человека, так и на соседскую собаку. Тыну признает это, но считает, что на самом деле Вальдур Раудвассар сам разозлил собаку. «Вальдур лупил ее. Собака испугалась и поэтому начала защищать себя», - говорит Тыну. Еще один деревенский житель угрожал собаке триммером. «Хорошо, что триммер не завелся», - добавляет Тыну. Но, возможно, люди просто боятся сильной собаки? «Почему она других не трогает? Чужие приходят гладят ее, ничего не происходит», - сказал хозяин.

К беседе присоединяется реальный хозяин Пяту, отец Тыну, Маргус (имя изменено). Когда он услышал, о чем идет речь, сразу стал обвинять Раудвассара: «Собака не сделала ничего, она не подошла к таксе, когда дубинка уже ударила по спине. Я ничего не бил его собаку. Я могу его передать Обществу защиты животных».

То, что Пяту забегает во двор Раудвассара, владелец также считает виной соседа. «Сам научил щенка и теперь проблема, что собака к нему приходит», - припоминает соседу кормление костями Маргус.

Отец и сын заверяют, что с полицией июньские инциденты прояснены. Двор обнесен забором и Пяту большую часть времени проводит там. «Полиция также сказала, что лучше не выпускать. Туда она больше не ходит», - говорит Тыну.

С Пяту выходят за пределы двора, но, как заверяют живущие на окраине деревни люди, берут направление в сторону озера Ноодасярв, чтобы собака могла побегать. Происхождение собаки неизвестно, но его мать прожила шесть лет. Сейчас Пяту четыре года. Фотографировать Пяту хозяин категорически запретил.

«Это террор, - говорит Вальдур Раудвассар. – Внуки боятся находиться в деревне. О том, чтобы насладиться летом, не может идти и речи. Борешься за право на существование словно в джунглях».

«В подобных случаях распространено убеждение, что собаку не надо держать в саду или на цепи и можно позволить свободно гулять. Владелец животного считает, что собака знает границы своей территории и не уйдет далеко. На самом деле нельзя животному так доверять, - говорит пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. – Собаки уходят от дома на километры, особенно вместе с другими собаками. Они могут напугать или напасть на людей и других животных. Также животное может само попасть в беду, например, угодить под машину, как часто и случается».

Полиция напоминает, что за содержание и за нанесенный животным ущерб отвечает владелец. «Чтобы избежать случаев, когда гуляющая собака станет причиной возникновения ущерба, следует инвестировать в забор и всегда следить за животными. Взяли себе собаку, возьмите на себя и ответственность, чтобы защитить само животное и при необходимости других от него», - говорит Вирк.