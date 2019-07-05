Пт, 5.07.2019
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Очередная европейская звезда отправилась покорять Китай

Марко Арнаутович (в центре)

ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович покинет клуб.

По информации Sky Sports, «молотобойцы» достигли договоренности о трансфере форварда с китайским клубом за 25 миллионов евро. 

Руководство «Вест Хэма» готово отпустить 30-летнего австрийца, поскольку ситуация вокруг него может испортить атмосферу в команде.

«Это ужасная сделка для нас, но главный тренер, персонал и футболисты хотят, чтобы он ушел», – сказал высокопоставленный источник в клубе.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» отклонил предложение клуба из чемпионата Китая о покупке Арнаутовича за 19,7 миллиона фунтов.

Арнаутович выступает за «Вест Хэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне АПЛ он сыграл 28 матчей, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. 

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