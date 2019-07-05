Фото: сколько стоит домик Ниф-Нифа?

В объявлении читаем: закажи себе или своим детям садовый домик из камыша. Диаметр основания - 3,5 метра, высота тоже три с половиной. Домик оценивается в 6500 евро. В цену входят: стены, крыша, три окна, пол и дверь.

ФОТО: KV.EE

В цену включен налог с оборота - 20%. А вот за транспортировку придется заплатить отдельно. Судя по объявлению, домики изготавливают в местечке Лийва на острове Муху.