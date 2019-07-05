Видео: тартуские курьеры заметили посреди дороги нуждающегося в помощи и не смогли проехать мимо

Курьеры магазина электроники Кристо Коппель и Стен Менинг ехали из Тарту в Муствеэ, чтобы доставить товар клиенту домой. Вблизи Казепяэ они увидели, что беспомощный лисенок сидит посреди проезжей части и решили остановить автомобиль.

«Оставили автомобиль на обочине дороги, в это время мимо проехали несколько машин, но никто не остановился», - объясняет Коппель.

Видимо, лисенок был сбит автомобилем, поскольку он не смог встать и уйти с дороги. Коппель взял лисенка и перенес на обочину дороги. После этого курьеры позвонили по инфотелефону Инспекции окружающей среды 1313.

«Они обещали кого-то сюда прислать, но мы подождем его», - сказал Коппель.