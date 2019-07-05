Пт, 5.07.2019
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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Видео: тартуские курьеры заметили посреди дороги нуждающегося в помощи и не смогли проехать мимо

Видео: тартуские курьеры заметили посреди дороги нуждающегося в помощи и не смогли проехать мимо

Сегодня около 13.30 два курьера магазина электроники в районе Казепяэ заметили на проезжей части травмированного лисенка, сообщает Tartu Postimees.

Курьеры магазина электроники Кристо Коппель и Стен Менинг ехали из Тарту в Муствеэ, чтобы доставить товар клиенту домой. Вблизи Казепяэ они увидели, что беспомощный лисенок сидит посреди проезжей части и решили остановить автомобиль.

«Оставили автомобиль на обочине дороги, в это время мимо проехали несколько машин, но никто не остановился», - объясняет Коппель.

Видимо, лисенок был сбит автомобилем, поскольку он не смог встать и уйти с дороги. Коппель взял лисенка и перенес на обочину дороги. После этого курьеры позвонили по инфотелефону Инспекции окружающей среды 1313.

«Они обещали кого-то сюда прислать, но мы подождем его», - сказал Коппель.

Курьеры сообщили ожидающему товар клиенту, что опоздают из-за чрезвычайной ситуации. «Клиент оказался понимающим и сказал, чтобы не торопились, поэтому я решил, что подождем с лисенком приезда инспектора, надеюсь, лисенок скоро поправится», - сказал Коппель.

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