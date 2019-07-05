Почему власти Афин вынуждены закрыть главную достопримечательность

Министерство культуры и спорта Греции сообщило о том, что Музей Акрополя будет закрыт 4 и 5 июля с 13.00 до 17.00. Причина — аномально жаркая погода, установившаяся в последние дни в стране, пишет turizm.ru. Чиновники из Управления древностей Афин приняли решение ограничить доступ к популярному памятнику древней архитектуры исходя из прогноза метеорологов, которые обещают в греческой столице дневную температуру воздуха в ближайшие два дня выше +40֯ С.

Туристов, которые купили электронные билеты на указанное время, просят связаться по электронной почте с отделом продаж, чтобы перебронировать посещение на другие часы. Добавим, что Акрополь в Афинах является самым посещаемым археологическим памятником Греции. В прошлом году здесь побывало порядка 3,15 миллиона человек.

Согласно прогнозу греческих синоптиков, повышение температуры ожидается на всей территории страны. Жаркая, сухая и безоблачная погода будет в центральной, западной и северной Греции. Основной удар зной нанесет по западу страны, где столбик термометра будет колебаться в течение дня от +19֯ С до +39 ֯С. На Крите метеорологи обещают до +30֯ С градусов, на восточных Эгейских островах — до +35 ֯С.

По словам специалистов, стоявшая в течение последних дней жара в центральной части Европы, двинулась на юг. Помимо Греции, высокие температуры ожидаются в Италии и Португалии. Тем временем в Германию и Францию пришла долгожданная прохлада. Однако в тех местах, где прохладный воздух сталкивается с горячими потоками, синоптики обещают сильные ливни и грозы. Такая погода в ближайшие дни характерна для юга Франции и севера Италии. Влажная и ветреная погода ожидается на этой неделе в Германии, Великобритании, Польше, а также в балтийских странах и на севере Турции. Чуть суше будет в Норвегии и Швеции.