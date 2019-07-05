Картина дня: Праздник танца, новые обстоятельства стрельбы в Пыхья-Таллинне и агрессивная собака

Стрельба в Таллинне: выпущенную в сторону таксистов пулю обнаружили в Германии

Немецкая семья, вернувшаяся из своего путешествия в Эстонию, обнаружила в багаже пулю, которая попала туда в результате устроенной 21 июня таксистом Райво Юримяэ стрельбы на улице Теллискиви в Таллинне. Читать далее...

Японский турист пришел в замешательство, увидев жителей Таллинна в национальных костюмах

Японский турист, прибывший в Эстонию во время проведения Праздника песни и танца, пришел в замешательство, когда увидел эстонцев в национальных костюмах. Читать далее...

Экоактивист: биотопливо – это нонсенс, специалистов не спрашивали

Каждый потребитель ощутил на своем кошельке, что биотопливо теперь в законе. Не сильно ли преувеличена его экологичность? Тему прокомментировал экоактивист, специалист в области ремонта автомобилей Андрей Гудим. Читать далее...

Два месяца на замену: клиенты SEB получат от банка важное предупреждение

В связи с вступившими в силу в 2019 году ужесточившимися требованиями обеспечения безопасности в отношении средств аутентификации банк SEB заменит старые PIN-калькуляторы, имеющиеся в распоряжении некоторых своих клиентов. Банк персонально уведомит клиентов, в распоряжении которых находятся PIN-калькуляторы старого образца. Читать далее...

Фото: на эстонской стройке обнаружены украинские нелегалы

Пограничники и представители Налогово-таможенного департамента в ходе проверки обнаружили на строительном объекте в Выру четырех граждан Украины, не имеющих разрешения на работу. Читать далее...

В Таллинне таксист пытался обмануть клиентов, но попался

В редакцию Rus.Postimees обратился читатель Никита, для которого поездка на такси по Таллинну закончилась неприятным сюрпризом: вместо указанной в приложении суммы таксист запросил наличными почти в два раза больше. Читать далее...

Руководитель A. Le Coq Тармо Нооп: более низкий акциз сделает потребляемый алкоголь дороже

1 июля акциз на легкий и крепкий алкоголь в Эстонии снизился на 25 процентов. Руководитель пивзавода A. Le Coq Тармо Нооп прогнозирует, что более низкая цена на пиво снизит приграничную торговлю на границе Эстонии Латвии больше, чем на половину, он также верит в то, что общее потребление алкоголя покажет признаки сокращения. Читать далее...

Видео: генеральная репетиция Праздника танца в режиме ускоренной съемки

Postimees транслировал проходившую сегодня на стадионе "Калев" генеральную репетицию Певческого праздника. Смотрите видео в режиме ускоренной съемки.

Собака вцепилась в горло человеку: окровавленную жертву доставили в ЭМО

Пенсионеры, которые летом живут в деревне Ноодаскюла в Вырумаа, в начале июня с промежутком в несколько дней стали жертвами нападения одной и той же деревенской собаки. Читать далее...

Nordica планирует востребовать у словенцев кредит

И хотя от годового экономического отчета авиакомпании Nordica может возникнуть ощущение, что данный ею словенской авиакомпании Adria кредит в размере 7,8 миллиона евро потерян навсегда, по словам члена правления Nordica Кристи Оякяэр, это совсем не так: напротив, они активно занимаются востребованием этих миллионов. Читать далее...

Эстония передаст Польше подозреваемого в мошенничестве нарвитянина

Харьюский уездный суд в пятницу согласился выдать Польше подозреваемого в налоговом мошенничестве нарвитянина. Читать далее...

Лето по-эстонски: в Пярну резко похолодало и выпал град

Сегодня до полудня в Пярну выпал град, и температура воздуха опустилась до 12 градусов. Из-за сильного ветра может быть нарушено паромное сообщение между материком и островами. Читать далее...

Парадокс: самый экологичный бензин оказался в Эстонии под запретом